Turchia: dopo Siria, Libia e Azerbaigian Erdogan punta alla Somalia

- Dopo Siria, Libia e Azerbaigian, gli occhi del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sono puntati sulla Somalia. Un media locale ha riferito che il presidente turco, Erdogan, ha ordinato ai servizi di sicurezza di trasferire combattenti mercenari in Somalia. Un rapporto pubblicato dal quotidiano turco "Zaman", che citano fonti private siriane, ha spiegato che il trasferimento dei combattenti avverrà attraverso il coordinamento con i leader delle milizie somale fedeli all'amministrazione di Erdogan a Mogadiscio, e per ordine del presidente. Ha aggiunto che i funzionari di Erdogan hanno tenuto una riunione nel villaggio di Medan Akbes ad Afrin, nel nord-ovest della Siria, il 12 novembre, con l'obiettivo di prepararsi a inviare un certo numero di combattenti in Somalia. Secondo queste fonti, l'incontro si è occupato dell'allestimento di campi per addestrare i combattenti prima di inviarli in Somalia, rilevando che alcuni leader delle milizie in Siria si sono rifiutati di inviare i loro uomini in Somalia, ma dopo le pressioni dei servizi segreti turchi hanno ceduto agli ordini. La Turchia ha aperto un valico di frontiera nel villaggio di Benirka nel distretto di Raju, vicino alla base turca di Afrin, per facilitare il trasferimento dei combattenti in Turchia e poi in Somalia. (Res)