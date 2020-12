Governo: De Petris (Leu), irresponsabile minacciare crisi, scontro politicista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Procedere a colpi di "aut aut e minacce di sfiduciare il governo non è certo il modo di andare avanti in un governo e in una maggioranza che hanno oggi responsabilità enormi". Lo afferma in una nota la senatrice di Liberi e uguali, Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "Se si vogliono risolvere i problemi e sciogliere i nodi - spiega - ci si siede al tavolo della maggioranza e si discute senza agitare lo spettro di una crisi che costringerebbe il Paese a elezioni anticipate nel momento meno indicato. Questo abbiamo fatto molte volte in passato e questo si deve fare anche oggi. Anche perché deve essere chiaro che elezioni nei prossimi mesi renderebbero impossibile usare adeguatamente i fondi del Next Generation Eu. Non sarebbe solo un'occasione perduta ma un delitto contro il Paese". (segue) (Com)