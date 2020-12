Governo: De Petris (Leu), irresponsabile minacciare crisi, scontro politicista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi chiedo se chi in queste ore insiste con assoluta irresponsabilità nel minacciare la crisi - prosegue la presidente De Petris - si renda conto di quanto distante sia questo assurdo gioco politicista dalla sensibilità e dalle necessità del Paese. Non c'è da stupirsi se i nostri concittadini non capiscono e certo non apprezzano uno scontro che tutto riguarda tranne le loro necessità in un momento così difficile. Oggi c'è una sola priorità e una sola emergenza: mettere a punto rapidamente e con efficienza un Recovery plan italiano capace di salvare il Paese e le prossime generazioni. Tutto il resto può e deve essere risolto di conseguenza, mantenendo questa unica bussola per orientare il nostro operato". (Com)