Recovery: Bordo (Pd), Iv spieghi chi sono i "soggetti scelti su base amicale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicecapogruppo Pd alla Camera, Michele Bordo, afferma che "non si capisce a chi facciano riferimento alcuni esponenti di Italia viva quando parlano di 'soggetti scelti su base amicale' per esautorare le funzioni della Pa sul Recovery plan. Conoscono i nomi di questi soggetti? Sanno chi sono? Se hanno delle informazioni privilegiate le rendano note. Per quanto riguarda il Pd - continua in una nota - ribadiamo con forza che sulle scelte relative all'utilizzo dei fondi europei il ruolo del Parlamento è centrale e insostituibile. Quindi, per favore, lasciamo stare la costituzione". (Com)