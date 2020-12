Clima: Guterres, leader mondiali dichiarino lo stato di “emergenza climatica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader mondiali dovrebbero dichiarare lo stato di "emergenza climatica" nei rispettivi Paesi per stimolare la risposta al riscaldamento globale. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel suo intervento inaugurale del Climate Ambition Summit 2020, in corso in formato virtuale. “Qualcuno può ancora negare che siamo di fronte a una drammatica emergenza?”, ha detto Guterres. “Questo è il motivo per cui oggi invito tutti i leader mondiali a dichiarare lo stato di emergenza climatica nei loro Paesi fino al raggiungimento della neutralità carbonica”, ha aggiunto il segretario, secondo il quale i pacchetti di ripresa economica varati sulla scia della pandemia di Covid-19 rappresentavano un'opportunità per accelerare la transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio, sebbene ciò non stia avvenendo abbastanza velocemente. “Finora i membri del G20 stanno spendendo il 50 per cento in più nei loro pacchetti di stimolo e salvataggio su settori legati alla produzione e al consumo di combustibili fossili, rispetto all'energia a basse emissioni di carbonio”, ha detto Guterres. “Questo è inaccettabile. Le migliaia di miliardi di dollari necessari per la ripresa post-Covid sono soldi che stiamo prendendo in prestito dalle generazioni future. Non possiamo usare queste risorse per bloccare politiche che gravano sulle generazioni future con un pianeta distrutto”, ha aggiunto. (Nys)