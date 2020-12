Covid: Speranza, ancora rigore e serietà, vaccini non immediatamente per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è tornato a dire che la battaglia contro il coronavirus "non è vinta" e che lui è tra quelli che raccomanda "ogni giorno il rigore e la serietà". Speranza lo ha detto nel suo intervento all'evento online Equologica 2020. "Il vaccino sta arrivando e questo ci fa vedere la luce, ma non arriva domani mattina e non arriva immediatamente per tutti. Quindi ci sarà bisogno ancora di un tempo difficile di resistenza", ha raccomandato il ministro per poi auspicare che dalla pandemia si esca per "costruire una società più coesa che valorizzi di più i beni pubblici. Che metta al centro le politiche della salute e che abbia un'aspirazione universalista nel senso più nobile del termine". (Rin)