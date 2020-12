Sociale: Raggi, in due giornata raccolte 5,3 tonnellate di cibo per "spesa sospesa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che vedete è un carrello della 'spesa sospesa', in cui tanti cittadini stanno lasciando cibo e beni di prima necessità per contribuire alla raccolta alimentare che abbiamo organizzato per i nostri mercati sociali". Lo scrive, su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Oggi - aggiunge Raggi - sono stata nel quartiere San Basilio davanti a un supermercato che ha aderito all’iniziativa. Qui, come in altri 16 punti vendita dislocati fra i Municipi IV e X – dove sono attivi i nostri due mercati sociali di San Romano e dell’Appagliatore – potete donare latte, zucchero, biscotti, farina, conserve, prodotti per l’igiene, cibo in scatola, articoli per i più piccoli, per dare una mano ai cittadini in difficoltà. Finora, in due sole giornate tra ottobre e novembre, abbiamo raccolto ben 5,3 tonnellate di cibo e beni di prima necessità: in questo periodo così difficile, è importante l’aiuto di tutti. Perché nessuno deve rimanere indietro". (Rer)