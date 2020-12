Ucraina: Banca mondiale stanzia prestito di 300 milioni di dollari per risposta a emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha approvato un prestito di 300 milioni di dollari all'Ucraina per la risposta alla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19. Lo ha reso noto lo stesso istituto in un comunicato. Il finanziamento, afferma la Banca, “contribuirà a rafforzare il programma di reddito minimo garantito dell'Ucraina per evitare che circa un milione di ucraini cadano in povertà a causa della pandemia di Covid-19”. "Le proiezioni della Banca mondiale mostrano che, a causa della pandemia di Covid19, la povertà in Ucraina potrebbe aumentare del 4 per cento, raggiungendo circa il 23 per cento entro la fine del 2020. I nuovi fondi aiuteranno a finanziare la risposta all'emergenza della protezione sociale Covid-19 dell'Ucraina introducendo trasferimenti di denaro rapidi a individui e famiglie che hanno perso il lavoro o le fonti di reddito a causa della pandemia”, si legge nella nota. A giugno la Banca mondiale aveva fornito un primo prestito di 350 milioni di dollari all'Ucraina per mitigare l'impatto della pandemia sull'economia del Paese.(Nys)