Clima: ministri Esteri di Germania e Francia su anniversario Accordo di Parigi, “pietra miliare” del multilateralismo

- Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas e l’omologo francese Jean-Yves Le Drian hanno elogiato i risultati dell'Accordo di Parigi sul clima nel quinto anniversario della firma. "L'Accordo di Parigi segna una pietra miliare nella lotta al cambiamento climatico, uno dei risultati migliori e più visibili della cooperazione multilaterale. Cinque anni dopo la svolta storica a Parigi, sappiamo che dobbiamo lavorare di più per raggiungere gli obiettivi dell’accordo sul clima”, ha dichiarato Maas in una nota diffusa dal ministero degli esteri tedesco. “Esattamente cinque anni dopo la storica firma dell'Accordo di Parigi, quando la comunità internazionale ha riconosciuto le sue responsabilità e ha preso impegni per le generazioni future, questo accordo è diventato una delle storie di successo più simboliche nella storia del multilateralismo”, ha detto Le Drian in una nota distinta, aggiungendo che l'accordo è "la nostra migliore bussola mentre attraversiamo le tempeste che minacciano il nostro futuro". Le dichiarazioni giungono mentre i leader mondiali stanno partecipando al Climate Ambition Summit 2020, in corso in formato virtuale per commemorare il quinto anniversario dell'Accordo di Parigi, firmato in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) ospitata dalla capitale francese nel 2015.(Geb)