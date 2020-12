Turchia: presidenza invia al parlamento mozione su prolungamento missione in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza turca ha presentato al parlamento di Ankara una mozione per prolungare di 18 mesi il dispiegamento delle truppe in Libia. "I rischi e le minacce arrivano dalla Libia alla Turchia e all'intera regione. In caso di ripresa degli attacchi del cosiddetto Esercito nazionale libico e degli scontri, gli interessi della Turchia sia nel bacino del Mediterraneo che in Nord Africa saranno influenzati negativamente", recita la mozione. Si rileva inoltre che il processo di pace permanente, cessate il fuoco e dialogo politico in Libia ha una grande importanza per la Turchia. "La Turchia, all'interno del Memorandum di Sicurezza e Cooperazione Militare firmato con la Libia, continuerà a contribuire al supporto di formazione e consulenza a Tripoli", ha aggiunto. La mozione sarà discussa in parlamento dopo il dibattito sul bilancio che si concluderà il 18 dicembre. Nel 2019, Ankara e il Governo di Accordo Nazionale libico (Gna) riconosciuto dalle Nazioni Unite, hanno firmato un patto sulla cooperazione militare, nonché un patto sui confini marittimi nel Mediterraneo orientale. (Res)