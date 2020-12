Ostia: Bordoni (Lega), strade al buio, negli ultimi mesi picco di segnalazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ostia al buio, in molte parti della città l'illuminazione pubblica non funziona, i residenti del Municipio X mi segnalano da diversi giorni l'assenza dell'illuminazione, nello specifico in vaia Piola Caselli, via Capo Spartivento, via Capo palinuro, via Diego Simonetti ad Ostia. Tutto questo fa sì che ci sia un aumento della percezione dell'insicurezza delle persone, oltre che un vero rischio per la sicurezza stradale". Lo afferma, in una nota, il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni che aggiunge: "Negli ultimi mesi c'è stato un vero e proprio picco di segnalazioni, siamo veramente stanchi di dover assistere impotenti all'imperversare di questa situazione. Auspico quanto prima la risoluzione del problema da parte di Acea a cui ho inviato una segnalazione urgente; la circolazione stradale è compromessa per centinaia di metri a causa dei lampioni spenti. E' il momento di garantire almeno le risorse necessarie per i servizi essenziali ai cittadini. Con i 5 stelle al governo la vita nei grandi centri urbani è diventata un percorso ad ostacoli per le condizioni stradali, l'inefficienza dei trasporti, l'illuminazione delle strade e l'insicurezza". (Com)