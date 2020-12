Tlc: pm Milano, da vertici Vivendi nessuna comunicazione a Consob su Mediobanca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Procura di Milano, Vincent Bolloré e Arnaud de Puyfontaine “omettevano di comunicare alla Consob” di essersi avvalsi “senza soluzione di continuità e senza dichiararlo al mercato” di Mediobanca come advisor per l’operazione con cui Vivendi ha tentato a partire dal 2016 la scalata a Mediaset. È quanto sostiene il pm di Milano Silvia Bonardi nell’avviso di chiusura delle indagini notificato dalla Guardia di Finanza al finanziere bretone e al ceo del colosso delle telecomunicazioni francese riguardo all’ipotesi di reato di “ostacolo all’esercizio delle funzioni dell’autorità di pubblica vigilanza”. Bolloré, che con la sua holding finanziaria è attualmente socio di Mediobanca con il 4,3 per cento, e de Puyfontaine, secondo la ricostruzione dell’accusa, si sarebbero avvalsi della banca d'affari "in modo continuativo" per l'affare Vivendi-Mediaset Premium. In particolare, per quanto riguardava "la preparazione, lo studio e l'analisi di diversi scenari operativi relativi all'acquisizione di consistenti pacchetti azionari di Mediaset", fino alla costituzione del trust presso Simon Fiduciaria a cui trasferire il 19,9 per cento delle azioni conquistate. Inoltre, Vivendi avrebbe omesso di comunicare alla Consob che già dal febbraio 2016 aveva deliberato "un rilevante acquisto, anche ai fini del controllo, della società Mediaset", causando per tutto il 2016 "continui deprezzamenti del valore dell'azione". Tutto ciò era avvenuto "due mesi prima della sottoscrizione del contratto dell'8 aprile, in contrasto con le trattative ufficiali in corso con la controparte".(Rem)