Albania: prima riunione per la commissione su rapporto Dick Marty (3)

- "È nostro dovere patriottico documentare con i fatti che nessun crimine di guerra è stato commesso in Albania", ha dichiarato Balla. "Gli unici crimini di guerra commessi sono quelli della Serbia contro gli albanesi del Kosovo; il crimine è stato il genocidio serbo in Kosovo", ha sottolineato Balla invitando a non politicizzare la questione in quanto utile a chiarire l'operato dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) in Albania nel conflitto della fine degli anni Novanta. (Alt)