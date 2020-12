Kosovo-Serbia: premier Hoti, dialogo è nell'interesse di Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa del processo di dialogo tra Pristina e Belgrado è nell'interesse del Kosovo. Lo ha detto il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti, commentando la ripresa del dialogo tra le delegazioni di Pristina e Belgrado oggi a Bruxelles. In riferimento alle dichiarazioni del leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), il partner di governo Ramush Haradinaj, secondo cui il dialogo tra Pristina e Belgrado andrebbe interrotto, Hoti ha ribadito che è nell'interesse del Paese portare avanti questo processo. "Non andiamo (al tavolo del dialogo) per difendere gli interessi di altri ma andiamo per difendere gli interessi dello Stato del Kosovo, sulla base del consenso raggiunto con i partner dell'Ue sulla bozza di un accordo finale per il riconoscimento reciproco", ha affermato il premier kosovaro chiarendo che non ritiene il dialogo mediato dall'Ue una questione in grado di incrinare il rapporto tra la Lega democratica del Kosovo (Ldk), il suo partito, e gli alleati di governo dell'Aak. (segue) (Kop)