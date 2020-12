Serbia-Kosovo: Petkovic, Associazione comuni serbi necessaria per la riuscita del dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formazione di un'Associazione di comuni serbi in Kosovo "è necessaria per una riuscita del dialogo" fra Belgrado e Pristina. Lo ha detto il direttore dell'Ufficio del governo della Serbia per il Kosovo, commentando con i giornalisti la nuova tappa di dialogo tecnico avvenuta oggi a Bruxelles con la mediazione dell'Unione europea. Petkovic ha affermato che la prima questione su cui Belgrado ha oggi insistito è stata proprio la formazione dell'Associazione di comuni serbi. Sono state inoltre discusse, ha aggiunto, le questioni relative alle rivendicazioni delle proprietà e a quelle finanziarie. (segue) (Seb)