- Sulla campagna vaccinale oggi pomeriggio "ho convocato con il ministro Speranza e il commissario Arcuri una riunione operativa con tutte Regioni per definire in tempi rapidissimi i primi soggetti" che saranno vaccinati. Lo ha annunciato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, in un'intervista a SkyTg24. (Rin)