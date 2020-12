Covid: da inizio pandemia 51,3 per cento casi del Lazio è a Roma città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il 50 per cento (51,3) dei casi totali di Covid accertati nel Lazio da inizio pandemia è concentrato a Roma città: il 18,6 per cento nella Asl Roma 1, il 21 per cento nella Asl Roma 2, l'11,7 per cento nella Asl Roma 3. Includendo anche l'area metropolitana l'incidenza di Roma e provincia sale al 75,5 per cento: i casi sono distribuiti infatti al 4,9 per cento nella Asl Roma 4, al 9,5 per cento nella Asl Roma 5, al 9,8 per cento nella Asl Roma 6. I dati delle percentuali nelle Asl del Lazio sono stati diffusi oggi sulla pagina Facebook Salute Lazio dell'assessorato alla Sanità della Regione Lazio. Negli altri capoluoghi di provincia la percentuale totale dei casi è di 24,5, così distribuita: 8,1 per cento nella Asl di Frosinone, 7,8 per cento nella Asl di Latina, 3 per cento nella Asl di Rieti e 5,6 per cento nella Asl di Viterbo. (Rer)