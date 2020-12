Covid: Boccia, chi in Parlamento voterà per allentare vincoli tra Comuni ne risponderà a italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo spostamento tra Comuni a Natale "se si vuol far prevalere le ragioni di incontro tra tanti parenti, siamo contrari, non lo consentiremo". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, in un'intervista a SkyTg24. Quanto ad un passaggio parlamentare il ministro ha puntualizzato: "Il Parlamento può deciderlo, ma chi dovesse votare per una norma che allenta i vincoli ne risponderà di fronte agli italiani". (Rin)