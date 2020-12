Covid: Moderna, Usa compra altre 100 milioni di dosi del vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica Moderna ha annunciato che il governo degli Stati Uniti ha comprato nuovi 100 milioni di dosi del vaccino contro il nuovo coronavirus, farmaco che potrebbe nei prossimi giorni ricevere il via libera all'impiego straordinario dalle autorità locali. A luglio gli Usa avevano già acquistato una prima tranche di vaccini, assicurandosi il diritto a esercitare l'acquisto di altri 300 milioni di dosi. "Moderna, Inc.(...) ha annunciato che il governo degli Stati Uniti ha esercitato la sua opzione per l'acquisto di ulteriori 100 milioni di dosi di mRNA-1273, il vaccino Covid-19 di Moderna, portando il suo ordine a 200 milioni di dosi", si legge in una nota della società. Il farmaco (Nys)