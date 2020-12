Covid: Boccia, comportamenti rigorosi o rischio terza ondata, numero morti è intollerabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono cinque le Regioni "a rischio. Il giallo è il risultato dei sacrifici comuni fatti, ma impone ancora tanta attenzione" perché "siamo ancora in una fase critica" infatti "se a dicembre i comportamenti non saranno rigorosi il rischio terza ondata è abbastanza certo". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, in un'intervista a SkyTg24. "Io più che la curva dei contagi guardo il numero dei morti che ogni giorno è intollerabile. Quei numeri possono aumentare nelle prossime settimane, se non siamo rigorosi", ha concluso. (Rin)