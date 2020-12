© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi parla di crisi di governo o la minaccia "è scollegato completamente dalla vita reale del Paese, non trovo il tempo di discutere di cose così surreali". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, in un'intervista a SkyTg24. Chi ritiene la crisi di governo "una priorità se ne assuma le conseguenze davanti agli elettori", ha aggiunto. (Rin)