Tlc: pm Milano, da vertici Vivendi informazioni artefatte al mercato

- Vincent Bolloré e Arnaud de Puyfontaine con tre comunicati inviati al mercato tra il 26 e il 29 luglio 2016 "diffondevano informazioni artefatte" per "far credere al mercato che il mancato adempimento del contratto" per l'acquisto del 100 per cento di Mediaset Premium "fosse imputabile ad una scorretta rappresentazione da parte di Mediaset laddove invece la mancata esecuzione delle obbligazioni contrattuali era programmata ab origine da Vivendi e ciò in relazione al reale intendimento industriale finale", ovvero il "raggiungimento di una significativa partecipazione azionaria almeno pari al 24,99 per cento" del Biscione. È quanto scrive il pm di Milano Silvia Bonardi nell'avviso di chiusura delle indagini notificato al finanziere bretone e al ceo del colosso delle telecomunicazioni francese riguardo al capo d'accusa di "Manipolazione del mercato" nell'ambito dell'inchiesta sulla scalata di Vivendi a Mediaset.(Rem)