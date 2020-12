Niger: domani le elezioni regionali e municipali, in ritardo gli accrediti degli osservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tengono domani, 13 dicembre, in Niger le elezioni municipali e regionali, in cui quasi 7,5 milioni di cittadini sono chiamati a scegliere i loro rappresentanti in otto regioni e 266 comuni. In vista del voto, considerato un banco di prova in vista delle elezioni generali del 27 dicembre, la Commissione elettorale nazionale indipendente ha garantito che le consegne del materiale elettorale si sono svolte regolarmente, nonostante violenze continuino a verificarsi nella regione sudoccidentale di Tillaberi. Preoccupazioni sono tuttavia state espresse dagli osservatori elettorali, diversi dei quali non hanno ancora ricevuto gli accrediti per domenica. La denuncia arriva anche da organizzazioni della società civile, come la locale Turn the page, che avrà sul terreno 50 osservatori nelle otto regioni del Paese, ma che non ha ancora ricevuto l'autorizzazione ufficiale dalle autorità. Se il coordinatore della Osc, Maikoul Zodi, denuncia un'organizzazione del voto "amatoriale" e l'assenza di comunicazione con la Commissione elettorale, il vicepresidente della Ceni Aladoua Amada ha ribadito in questi giorni che il ritardo è solo dovuto ad "un malinteso", e che gli osservatori riceveranno i documenti necessari. (Res)