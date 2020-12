Hong Kong: violata legge su sicurezza nazionale, negata libertà su cauzione ad attivista Jimmy Lai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Hong Kong hanno negato la libertà su cauzione all'attivista pro-democrazia e magnate dei media, Jimmy Lai, incriminato ieri ai sensi della Legge sulla sicurezza nazionale per la presunta collusione con forze straniere ai fini di destabilizzare la ex colonia britannica. La testata "Apple Daily", di cui Lai è proprietario, riferisce che l'accusa è legata alle richieste che l'attivista avrebbe rivolto a enti persone e organizzazioni straniere, soprattutto attraverso il proprio profilo twitter, per "imporre sanzioni o blocchi economici, o impegnarsi in altre azioni ostili" contro Hong Kong o la Cina. Nelle prime ore della mattina asiatica, le 3 di notte negli Usa, il segretario di Stato Mike Pompeo ha pubblicato un tweet nel quale definisce la Legge sulla sicurezza una "presa in giro" della giustizia. "L'unico 'reato' compiuto da Jimmy Lai è di aver detto la verità sull'autoritarismo e la paura della libertà del Partito comunista cinese". (segue) (Cip)