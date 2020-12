Hong Kong: violata legge su sicurezza nazionale, negata libertà su cauzione ad attivista Jimmy Lai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione, prosegue la testata, è stata disposta da Victor So, uno dei sei magistrati che il capo del governo Carrie Lam ha insediato per svolgere i processi in applicazione della legge sulla sicurezza. Si tratterebbe della stessa toga che a inizio mese aveva negato la libertà su cauzione a Lai, in carcere da allora, stavolta per un'accusa di frode. Entrambi i procedimenti sono stati rimandati a un'udienza fissata per il 16 aprile del 2021, il tempo per poter effettuare altre indagini comprendenti l'esame di tutti i recenti messaggi su twitter del magnate. Lai è la quarta persona e l'individuo di maggior profilo sinora incriminato ad Hong Kong sulla base alla controversa Legge sulla sicurezza nazionale, che Pechino ha varato alla fine di giugno. Lai era stato in precedenza arrestato per altri presunti reati, tra cui la partecipazione a proteste non autorizzate e violazione dei termini di affitto degli uffici. (Cip)