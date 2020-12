Decreto Ristori: Modena (FI), accolta mia proposta su detassazione contributi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, registra "con soddisfazione" l’accoglimento di un emendamento che ha presentato al decreto Ristori sulla detassazione dei contributi e delle indennità legate al Covid. "Rispondendo a una serie di sollecitazioni provenienti dal mondo dell’impresa in particolare, grazie a questo emendamento tutti i contributi, le indennità e in generale quelle misure erogate dal governo in sostegno di lavoratori autonomi e imprese saranno detassati. In questo modo siamo riusciti, almeno in parte, a porre fine a un 'nonsense', con il governo che da una parte dà a chi subisce perdite per il covid e dall’altra avrebbe tolto sotto forma di tasse", afferma in una nota. (Com)