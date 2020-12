Cultura: a Roma una nuova Bill, biblioteca della legalità, sarà nel Municipio XV

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma nasce una nuova sezione della Biblioteca della legalità. Si chiamerà Bill e sarà inaugurata nella biblioteca Galline Bianche del XV Municipio. Bill nella Capitale raggiunge così sei sezioni, è un progetto nato nel 2011 da una rete di associazioni (tra le quali Libera e Associazione magistrati di Pesaro, capofila Ibby Italia, sezione nazionale di una grande organizzazione internazionale, l'International board on book for young people) che si propongono di promuovere lettura e formazione per adulti sui temi della legalità, intesa in senso ampio come cultura dei diritti e dei doveri e conoscenza della storia criminale del Paese attraverso la formazione agli adulti e una biblioteca circolante per le scuole. Ciascuna sezione di Bill è una rete di associazioni e persone che portano ovunque la diffusione dei libri e una concreta valigia errante di testi per scuole e organismi culturali che vogliano condividerli. La nuova biblioteca sarà inaugurata giovedì 17 dicembre alle 16.30 con un evento streaming alla presenza, tra gli altri di Maria Rosaria Senofonte, direttrice delle Biblioteche di Roma. (Com)