Decreto Ristori: Errani (Leu), conversione in legge passaggio importante per Paese

- Il senatore Vasco Errani di Articolo Uno (Leu) esprimo la sua "personale soddisfazione per il lavoro svolto dalle commissioni per la conversione del decreto Ristori in Senato. Tra tutte le modifiche intervenute - spiega in una nota - ne cito solo alcune: le facilitazioni per l'acquisizione di dispositivi medicali nelle Rsa e nelle altre strutture residenziali, l’introduzione di misure di ristoro per le isole minori, il sostegno alle imprese editrici cooperative giornalistiche e no profit e le edicole, le misure di proroga dei dottorati di ricerca, l’importante sostegno ad ambulanti e pubblici esercizi grazie allo stop fino a marzo 2021 a Cosap e Tosap per l’occupazione di suolo pubblico e la misura relativa agli affitti che viene incontro a conduttori e locatori prevedendo un sostegno dello stato ai proprietari in caso di riduzione dell’affitto". (segue) (Com)