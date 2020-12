Decreto Ristori: Errani (Leu), conversione in legge passaggio importante per Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Infine - prosegue Errani - mi preme sottolineare che la ritrovata centralità del parlamento nella conversione di questo decreto è stata possibile anche grazie al costruttivo dialogo che è stato avviato con le opposizioni che ha permesso di trovare importanti convergenze sul taglio degli oneri generali di sistema per le imprese, sul sostegno al trasporto pubblico locale, anche attraverso convenzioni con privati, e sui trasferimenti alle regioni. La conversione di questo decreto e il costruttivo dialogo con l’opposizione rappresentano un passaggio importante per il Paese, particolarmente utile per superare l’attuale crisi. Mi auguro - conclude - che questo sia un primo passo che possa aprire una fase nuova di confronto costruttivo per affrontare le grandi sfide che ha di fronte il Paese: la sconfitta del Covid, il superamento della pandemia e la ricostruzione attraverso il Recovery fund dando risposte nuove alle grandi sfide tecnologiche, ambientali e sociali che si pongono oggi per l’Italia e l’Europa". (Com)