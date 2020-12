Decreto Ristori: Urso (Fd'I), con proroga Golden power tutelato interesse nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proroga di sei mesi del Golden power "consente di tutelare settori strategici per la stabilità finanziaria ed economica anche ove gli attori fossero soggetti dell’Unione europea, misura assolutamente necessaria a fronte della nuova ondata pandemica e delle sue conseguenze sul tessuto finanziario e produttivo del Paese. Stavolta ha prevalso l’interesse nazionale". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso, vicepresidente del Copasir e primo firmatario dell’emendamento approvato dalla commissione Bilancio e Finanze del Senato. "Fratelli d’Italia è sempre in prima linea - spiega - quando si tratta di tutelare gli interessi della nazione, la sua sovranità finanziaria ed economica, gli asset strategici del Paese; importante che in questo caso ci sia stata anche la piena convergenza delle altre forze politiche, di maggioranza e di opposizione, perché tutti siamo consapevoli delle minacce predatorie in corso. La proroga era stata, peraltro, sollecitata dal Copasir che in questa legislatura ha sempre operato avendo come obiettivo esclusivamente la tutela della sicurezza nazionale come dimostrano i documenti approvati sempre alla unanimità", conclude il senatore Urso. (Com)