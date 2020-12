Piazza Fontana: Casellati, debito di verità con famiglie, avanti con desecretazione atti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinquantuno anni fa "il vile attentato terroristico di piazza Fontana aprì uno dei periodi più bui della nostra Repubblica. Fu un attacco diretto e sovversivo alla democrazia e allo Stato di diritto". Lo scrive in una nota la presidente del Senato, Elisabetta Casellati che di quella stagione "oltre al dolore e alle vittime innocenti" afferma che occorre "ricordare anche la reazione e la comunione d’intenti tra cittadini, corpi intermedi e istituzioni che consentì all’Italia di sradicare il terrorismo. Un esempio di unità a cui dobbiamo guardare anche nelle difficoltà di oggi. Nei confronti delle famiglie colpite nei propri affetti abbiamo un debito di verità che non può essere cancellato e per questo continuerò a battermi per la desecretazione di tutti gli atti".(Com)