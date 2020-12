Piemonte: Coldiretti contro Regione su "Misura 21", "2 mila aziende zootecniche escluse dal bando"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non è giustificabile che quasi 2 mila domande rischino di restare escluse, nonostante siano imprese che soddisfino le condizioni iniziali del bando, a causa della gestione messa in atto dall’assessorato regionale all’agricoltura”: così Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale, rispetto alla situazione delle aziende del comparto zootecnico dei bovini da carne che hanno presentato domanda in attuazione della Misura 21 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 “Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e florovivaistiche e alle aziende apistiche”; intervento riconducibile al Regolamento Ue n. 872 dello scorso giugno, con il quale è stata data la possibilità alle Regioni di attivare un sostegno straordinario e temporaneo alle imprese agricole operanti nei settori produttivi maggiormente colpiti dalla crisi determinata dal Covid. Il Piemonte, per quanto riguarda la carne bovina, detiene il primato in Italia nella valorizzazione delle carni da razze storiche italiane e la zootecnia riveste un ruolo di grande importanza per il tessuto economico regionale. La filiera bovina conta 800 mila capi e circa 7 mila aziende. (segue) (Rpi)