Marocco-Israele: dura reazione di Algeri

- Il primo ministro algerino, Abdelaziz Djerad, ha reagito oggi all'annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sulla ripresa delle relazioni tra Israele e Marocco, affermando che "l'Algeria è presa di mira da operazioni che si svolgono dietro i nostri confini". Djerad ha partecipato alla commemorazione del 60 ° anniversario delle manifestazioni dell'11 dicembre, presso la sede degli Archivi Nazionali di Algeri, dove ha affermato che "c'è una reale volontà dell'arrivo dell'entità sionista vicino ai nostri confini", riferendosi a Israele. "Abbiamo spiegato ai cittadini algerini che ci sono parti straniere che vogliono colpire la stabilità del Paese, e le indicazioni ci sono oggi, quando vediamo i nostri confini e cosa sta succedendo nel Maghreb e in Africa, questo che ruota intorno all'Algeria, sono i pericoli, l'instabilità e le guerre”, ha dichiarato Djerad. Il premier di Algeri ha invitato i suoi cittadini a unirsi dicendo: "Dobbiamo risolvere i nostri problemi interni tra di noi e dobbiamo lavorare in solidarietà e fratellanza per trovare la migliore via d'uscita da questa crisi e per affrontare i tentativi di chi prende di mira la patria”. (Res)