Roma: troppe ore sui videogiochi, la madre lo aggredisce a morsi, vittima un 17enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Troppe ore davanti ai videogiochi sono costate care a un 17enne romano. La madre esasperata e in preda al nervosismo al culmine di una lite si è scagliata contro il ragazzo, aggredendolo prima con graffi al collo e agli arti e poi con un morso al braccio. Spaventato il minorenne ha chiamato il 112 e sul posto, un'abitazione di via Vittorio Fiorini, sono intervenuti i carabinieri di piazza Dante. All'interno della casa era presente anche il padre del 17enne che ha confermato la versione del figlio. Il personale sanitario del 118 ha fornito sul posto le prime cure mediche al minorenne che ha rifiutato, con il consenso del padre, il ricovero in ospedale per ulteriori accertamenti sanitari. Il ragazzo ora è stato affidato allo zio, non convivente. La madre è stata denunciata per lesioni aggravate. (Rer)