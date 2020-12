© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà sentito a palazzo Chigi il prossimo 28 gennaio dal giudice per l'udienza preliminare (Gup) di Catania come testimone sul rinvio a giudizio per l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla vicenda della nave Gregoretti. (Rin)