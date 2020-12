Covid: Rezza (ministero Salute), 450 casi ogni 100mila abitanti resta dato elevato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata rilevata una tendenza "alla diminuzione dell'Rt nelle ultimissime settimane e un'incidenza in graduale, ma molto lieve calo, ma 450 casi ogni 100mila abitanti resta un dato elevato. In estate era pari a 50 ogni 100mila". Lo ha spiegato Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid-19. "Siamo sopra la soglia critica per occupazione di posti letto in area medica e in terapia intensiva", ha aggiunto per poi concludere: "Questo calo è molto, molto lento, occorre continuare con misure di prevenzione e controllo molto significative". (Rin)