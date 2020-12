Milano: pensionato fermato per controllo da Cc, in casa ha un etto di hashish e revolver rubato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pensionato italiano di 68 anni e un 48enne marocchino, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri di Bollate (Mi) per spaccio. I militari della tenenza del comune dell’hinterland di Milano hanno bloccato i due uomini intorno alle 22 di ieri notte mentre erano a bordo dell’auto del 48enne ferma nei pressi di casa sua. All’esito delle perquisizioni domiciliari nell'appartamento del cittadino marocchino sono stati trovati 620 grammi di hashish, meno di un grammo di cocaina e un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. A casa del pensionato italiano, invece, i carabinieri hanno rinvenuto, oltre a 100 grammi di hashish, un revolver Smith&Wesson con matricola abrasa e 27 cartucce cal. 357 magnum. Dai successivi accertamenti sull’arma da fuoco è emerso che questa risultava provento di furto perpetrato nel mese di gennaio del 2015 a Cesano Maderno (MB). Per questo motivo il 68enne è stato inoltre tratto in arresto per detenzione illecita di arma e munizioni. Gli arrestati sono stati portati a San Vittore. (Rem)