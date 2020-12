Covid: Brusaferro (Iss), sorpresi per mancata informazione su pubblicazione rapporto Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto superiore di sanità (Iss) è venuto a conoscenza del rapporto dell'Oms il giorno "in cui è stato pubblicato e non ha espresso giudizi di alcun tipo. Abbiamo accolto con una certa sorpresa" la pubblicazione del rapporto senza che ne fosse data "informazione". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, rispondendo in conferenza stampa a una domanda sulle polemiche attorno al rapporto dell'Oms sull'Italia pubblicato e successivamente rimosso. (Rin)