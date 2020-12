Egitto: Qalaa Holdings registra una crescita del 123 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi di Qalaa Holdings, ex Citadel Capital, sono cresciuti del 123 per cento su base annua nel 3 ° trimestre del 2020 (3Q20). Lo ha annunciato la società in una dichiarazione. I ricavi sono saliti a 8,8 miliardi di EGP (quasi 560 milioni di dollari) nel 3 ° trimestre, con un incremento del 123 per cento su base annua. Nei primi nove mesi del 2020, i ricavi sono aumentati del 144 per cento su base annua raggiungendo 26,5 miliardi di EGP (circa 1,7 miliardi di dollari). La crescita del fatturato di Qalaa nel 3Q20 è stata trainata principalmente dal contributo di 5,4 miliardi di EGP (circa 344 milioni di dollari) dalla Egyptian Refining Company (ERC), che rappresenta il 61 per cento dei ricavi di Qalaa Holdings per il periodo. (Res)