Covid: Cgil e Fp, Regione Lazio chieda ok governo su assunzioni in sanità per vaccini

- Il governo che ha previsto un piano mirato di assunzioni a sostegno delle Regioni che dovranno affrontare l'impegnativa campagna vaccinale anti Covid nel 2021 "fa bene" perché "senza nuove risorse è impossibile pensare di somministrare i vaccini all'intera popolazione del Lazio". È quanto si legge in una nota della Cgil e della Fp Cgil di Roma e Lazio. "Ancora una volta, però, come già avvenuto durante le fasi più acute dell'emergenza, invece di autorizzare l'assunzione diretta e a tempo indeterminato di personale, il governo crea nuovo precariato - prosegue la nota -. Di ieri l'avviso della presidenza del consiglio per definire un accordo quadro con agenzie interinali per individuare medici, infermieri e assistenti sanitari da destinare alla campagna di vaccinazione anti Sars-Cov-2". (segue) (Com)