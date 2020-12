Covid: Cgil e Fp, Regione Lazio chieda ok governo su assunzioni in sanità per vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema sanitario pubblico - continuano Cgil e Fp Cgil di Roma e Lazio - va potenziato con nuove assunzioni stabili: ci aspettiamo che il governo, invece di utilizzare lavoratori interinali, destini quelle risorse alle regioni che, avendo già svolto dei concorsi pubblici, possono velocemente immettere nel sistema sanitario regionale nuovo personale a tempo indeterminato, facendo scorrere le graduatorie in essere. Procedura che potrebbe essere avviata in tempi brevi, senza prevedere costi aggiuntivi per gli intermediari. Ne gioverebbe stabilmente l'intero sistema dei servizi pubblici alla salute, e si darebbe rispetto e dignità professionale agli operatori sanitari". (segue) (Com)