Covid: Cgil e Fp, Regione Lazio chieda ok governo su assunzioni in sanità per vaccini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come denunciamo da tempo – sottolineano Cgil e Fp - le carenze di personale nel Lazio rispetto al fabbisogno riguardano ancora migliaia di operatori. L'immissione di nuovo personale per la campagna di vaccinazione a tempo indeterminato sarebbe una scelta di buon senso, così come per tutti gli operatori chiamati durante il periodo di emergenza, ma la stabilizzazione è fondamentale per rinforzare i centri vaccinali e la medicina territoriale, depauperata nel corso degli anni, anche dopo che sarà superata l'emergenza contingente dell'epidemia". (segue) (Com)