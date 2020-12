Afghanistan: ministero Difesa, 90 talebani uccisi a Kandahar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 90 talebani che sono stati uccisi ieri in un raid aereo statunitense e in scontri a Kandahar. Secondo la dichiarazione del ministero della Difesa afghano, ieri le forze di difesa afghane hanno respinto gli attacchi dei talebani nei distretti di Panjwai, Zherai, Arghandab e Maiwand della provincia di Kandahar. Si parla di 90 talebani uccisi e altri nove feriti durante gli scontri. Inoltre, 15 campi minati sono stati scoperti e disinnescati dal team di ingegneri dell'esercito. Sono state distrutte anche un certo numero di armi e munizioni nemiche, nonché un tunnel utilizzato negli attacchi terroristici, ha affermato il ministero della Difesa. Intanto Mohammad Naeem Wardak, portavoce dell'ufficio politico dei talebani in Qatar, ha dichiarato in un posto sulla sua pagina Twitter che le truppe statunitensi avevano condotto attacchi aerei nel distretto di Zherai a Kandahar la scorsa notte a dispetto di un accordo politico, uccidendo 10 civili e distruggendo molte case. D'altra parte, le forze statunitensi in Afghanistan hanno confermato l'attacco aereo nella provincia di Kandahar, ma hanno respinto le accuse del gruppo sulle vittime civili.(Res)