Venezuela: Maduro blocca aiuti alimentari dall'Onu, per Caracas è "fantascienza"

- Il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, ha definito "fantascienza" la ricostruzione stampa secondo cui il presidente Nicolas Maduro avrebbe impedito l'arrivo di generi alimentari delle Nazioni Unite per non voler rinunciare al controllo sulla distribuzione. "FakeNews. Edizione fantascienza di Bloomberg. Non hanno la minima idea della questione, ma qualcosa devono inventare", ha scritto Arreaza in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Citando fonti "a diretta conoscenza" del tema, la testata aveva parlato di un lungo negoziato concluso "circa due mesi fa" con il Programma alimentare mondiale (World food program, Wfp) e altri organismi internazionali per gli aiuti. Un accordo che Caracas avrebbe scartato a fronte della richiesta del Wfp di affidare la distribuzione a soggetti neutrali. Il governo Maduro avrebbe chiesto di inserire i prodotti nei pacchi di assistenza distribuiti alla popolazione in forma di sussidi sociali, noti come "Clap". Di più, il Venezuela avrebbe voluto coinvolgere i militari nelle operazioni, contro la richiesta dell'agenzia onusiana di dispiegarli solo per la sicurezza e non per la consegna. (Vec)