Milano: ruba auto all’ex e guida senza patente, arrestato dopo inseguimento con Cc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pregiudicato di 38 anni è stato arrestato dai Carabinieri questa mattina a Garbagnate Milanese (Mi) per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per furto di auto e guida senza patente. L’uomo, intorno alle 4.30 violando, tra l’altro, il “coprifuoco” previsto dalle restrizioni anti-Covid, ha rubato l’auto della sua ex convivente, mettendosi alla guida senza patente. Mentre percorreva le vie del comune dell’hinterland milanese il 38enne è stato intercettato da una pattuglia del nucleo di radiomobile della compagnia di Rho. I militari gli hanno intimato di fermarsi per sottoporlo a controllo, ma l’uomo ha accelerato dando vita a un inseguimento che si è concluso quando è andato a sbattere contro alcune macchine in sosta in via Monte Grappa.(Rem)