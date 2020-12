Asia: lunedì vertice virtuale India, Iran e Uzbekistan su uso condiviso porto Chahabar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì, India, Iran e Uzbekistan discuteranno per la prima volta sul futuro del porto di Chabahar, centro strategico di importanza crescente dell'Asia centrale. "Il primo gruppo di lavoro trilaterale tra India, Iran e Uzbekistan sull'uso condiviso del Porto di Chabahar si terrà in modo virtuale il 14 dicembre", recita una nota del ministero degli Esteri indiano. Il porto, situato nell'Iran meridionale e operato anche da India e Afghanistan, assicura i commerci tra i tre paesi, in assenza del permesso del Pakistan di far transitare le merci verso Nuova Dehli. L'India, aggiunge la nota, "saluta l'interesse dell'Uzbekistan di utilizzare Chababar come porto di transito", passo che potrebbe "aprire opportunità economiche per i commerci e per la comunità d'affari della regione". Lo scalo è facilmente raggiungibile dalla costa occidentale dell'India e può fungere da snodo per i commerci di molti paesi della regione. "Oltre all'Uzbekistan, altri paesi dell'Asia centrale hanno mostrato interesse all'uso del porto", conclude la nota. (Inn)