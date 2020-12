Etiopia: Croce Rossa, primo convoglio umanitario non governativo arrivato a Macallè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un primo convoglio umanitario di aiuti non governativi dall’inizio del conflitto nel Tigrè è arrivato nella capitale regionale Macallè portando medicinali e altri beni di prima necessità. Lo ha reso noto il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) in un comunicato, secondo cui il convoglio - composto da sette camion - è stato organizzato dal Cicr e dalla Croce Rossa etiope. Le strutture sanitarie a Macallè sono state paralizzate dopo che le forniture di farmaci e altri articoli medici come i guanti chirurgici sono terminate, afferma il Cicr, ricordando che l'Ayder Hospital, il principale ospedale della regione, è stato costretto a chiudere la sua unità di terapia intensiva e la sala operatoria a causa delle carenze e dell'impossibilità di far funzionare il generatore. “Medici e infermieri sono stati settimane senza nuove forniture, acqua corrente ed elettricità. Questa spedizione medica inietterà nuove scorte, aiuterà i pazienti e ridurrà quelle decisioni impossibili fra la vita e la morte”, ha detto Patrick Youssef, direttore regionale del Cicr per l'Africa. Il governo etiope ha limitato l'accesso alla regione dopo che l’avvio dell’offensiva, lo scorso 4 novembre. Finora le Nazioni Unite e altre agenzie non sono state in grado di fornire aiuti anche se il governo di Addis Abeba afferma di aver inviato cibo e altri rifornimenti. Lo scorso 10 dicembre le Nazioni Unite hanno siglato un secondo accordo umanitario con il governo dell'Etiopia per istituire missioni congiunte di valutazione dei bisogni nella regione del Tigré. Secondo le stime delle agenzie Onu, dallo scoppio del conflitto nel Tigrè sono morte migliaia di persone e circa 950 mila sono state sfollate, mentre quasi 50 mila persone si sono rifugiate nel vicino Sudan. (Res)