- Il cashback relativo al periodo sperimentale di dicembre "viene pagato nel 2021, così come il primo semestre del 2021. Per entrambi questi periodi lo stanziamento complessivo è di 1.750 milioni. Quindi per l'extra cashback di Natale ci sono tutte le risorse necessarie". Lo si riferiscono fonti di palazzo Chigi. (Rin)