Piazza Fontana: Mauri, uno dei momenti più bui del nostro Paese

- A 51 anni da quel 12 dicembre a Milano "si sente ancora forte l'eco della bomba. E di tutta la sofferenza che ha dato ai parenti delle vittime, alla Città, a tutta l'Italia. È l'inizio di uno dei momenti più bui del nostro Paese". Lo scrive su Facebook il viceministro all’Interno Matteo Mauri. "La nostra sete di verità e di giustizia - prosegue il viceministro - non si esaurirà mai. Così come non cambierà mai lo straordinario spirito di reazione civile di questa mia affascinante città. Anche quest'anno sarò presente ai momenti di commemorazione della strage. Sia quello istituzionale che quello con gli studenti (come ho sempre fatto da quando ero io uno studente). Ci sarò da viceministro, ma soprattutto da cittadino e da milanese", conclude.(Rin)