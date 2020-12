Piazza Fontana: Tofalo, mantenere viva memoria è dovere istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono trascorsi 51 anni dalla strage di piazza Fontana che provocò 17 morti e 88 feriti. "Un attentato - scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo nel giorno dell'anniversario - che segnò per sempre la storia dell'Italia. Il trascorrere del tempo non cancella l'attacco alla democrazia portato in quegli anni. E' dovere delle istituzioni mantenere salda la memoria di quel tragico episodio e del periodo di terrore che seguì, per continuare a coltivare, soprattutto tra i giovani, la più ampia cultura democratica". (Com)